Причиной остановки заводов стали последствия землетрясения в районе Фукусимы.

Японский автопроизводитель сообщил о временном прекращении выпуска моделей C-HR, RAV4 и Harrier, Lexus LS, IS, UX, NX, RX, LX, а также купе RC и LC на девяти заводах Toyota, сообщает Reuters.

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Работа девяти предприятий Toyota в Японии приостановлена из-за последствий землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в районе префектур Фукусима и Мияги 13 февраля.

Несколько предприятий поставщиков Toyota непосредственно пострадали от стихии, в результате чего была прервана цепочка поставок комплектующих. Возобновление производства планируется с 20 февраля, но официально никаких сроков не озвучено. В компании уверяют, что внутренние проблемы не повлияют на работу зарубежных предприятий Toyota.

Землетрясение случилось утром 13 февраля, его эпицентр находился на расстоянии 60 километров от берега, а максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. В результате стихийного бедствия пострадали более 150 человек.