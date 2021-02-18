Причиною зупинки заводів стали наслідки землетрусу в районі Фукусіми.

Японський автовиробник повідомив про тимчасове припинення випуску моделей C-HR, RAV4 і Harrier, а також Lexus LS, IS, UX, NX, RX, LX, а також купе RC і LC на дев’яти заводах Toyota, повідомляє Reuters.

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Роботу дев'яти підприємств Toyota в Японії призупинено, через наслідки землетрусу магнітудою 7,3, що стався в районі префектур Фукусіма і Міягі 13 лютого.

Кілька підприємств постачальників Toyota безпосередньо постраждали від стихії, в результаті чого було перервано ланцюжок поставок комплектуючих. Відновлення виробництва плується з 20 лютого, але офіційно жодних термінів не озвучено. У компанії запевняють, що внутрішні проблеми не вплинуть на роботу зарубіжних підприємств Toyota.

Землетрус трапився ранком 13 лютого, його епіцентр знаходився на відстані 60 кілометрів від берега, а максимальна сила поштовхів склала 6+ за семибальною японською шкалою. Внаслідок стихійного лиха постраждало більше 150 осіб.