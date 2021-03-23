Пожежа на заводі компанії Renesas може серйозно вплинути на японських автовиробників.

Минулої п'ятниці на заводі компанії Renesas, що займається випуском напівпровідникових мікросхем, сталася пожежа. Вогонь пошкодив не тільки виробничі лінії, а й склади підприємства. У зв'язку з цим найбільші японські автовиробники в даний час намагаються оцінити наслідки нещасного випадку для себе.

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Відзначимо, що пожежа може посилити дефіцит провідників з тієї причини, що Renesas виробляє близько 30% світової частки чіпів. У прес-службі компанії розповіли, що на відновлення працездатності виробничої лінії буде потрібно в кращому випадку один місяць. Після повідомлень про пожежу вартість акцій Toyota, Nissan і Honda впали на 3,3%, а самої Renesas - на 5,5%.

Нагадаємо, Honda і Nissan в поточному році вже неодноразово стикалися з дефіцитом напівпровідників, через що обидві марки зупиняли виробництво деяких моделей. Toyota в цьому плані дефіцит не торкнувся, принаймні, поки що.