Розгляд справи провів один інспектор, а постанову виніс інший – суд визнав це порушенням процедури.

На практиці багато водіїв зустрічались з випадками, коли зупинення автомобіля здійснює один інспектор. Далі цей інспектор представляється, повідомляє водієві його порушення, роз’яснює його права і після цього відлучається до свого службового автомобіля.

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Через деякий час інспектор повертається та вручає водієві постанову про накладення штрафу. Однак отримуючи постанову, водій помічає, що у постанові вказано дані зовсім іншого інспектора. На запитання водія чому постанову виніс інший інспектор, працівник поліції відповідає, що це не є порушенням.

У одному з таких випадків водій оскаржив винесену таким чином постанову. У позові водій наголошував, що винесення постанови іншою посадовою особою, ніж та, що проводила розгляд справи є протиправним.

Зважаючи на аргументи водія, суд вирішив дослідити яким чином все ж таки має проводитись розгляд справи. Суд з’ясував, що згідно З Розділом ІІІ п. 9 Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення, яка затверджена наказом МВС 07.11.2015 №1395, “Розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до відповідальності, роз`яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов`язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення (якщо складення протоколу передбачається КУпАП), заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання”.

Водночас судом переглянуто відеозапис з місця зупинки, на якому розгляд справи про адміністративне правопорушення відносно водія здійснював один інспектор. Натомість інший інспектор, який виніс оскаржувану постанову, не розглядав справу про адміністративне правопорушення та не вручав водієві постанову у справі про адміністративне правопорушення.

Таким чином, суд прийшов до висновку про порушення працівниками поліції процедури розгляду справи про адміністративне правопорушення. Оскільки оскаржувана постанова прийнята неуповноваженою особою. Лише на цій підставі суд визнав штраф поліції незаконним та скасував його.

Отже, виносити постанову може лише той інспектор, який проводив розгляд справи! Якщо постанову виніс інспектор, який не проводив розгляду справи, така постанова є протиправною та підлягає скасуванню.