Рассмотрение дела провел один инспектор, а постановление вынес другой – суд счел это нарушением процедуры.

На практике многие водители встречались со случаями, когда остановку автомобиля осуществляет один инспектор. Далее этот инспектор представляется, сообщает водителю его нарушение, разъясняет его права и после этого отлучается к своему служебному автомобилю.

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Через некоторое время инспектор возвращается и вручает водителю постановление о наложении штрафа. Однако получая постановление, водитель замечает, что в постановлении указаны данные совсем другого инспектора. На вопрос водителя почему постановление вынес другой инспектор, работник полиции отвечает, что это не является нарушением.

В одном из таких случаев водитель обжаловал вынесенное таким образом постановление. В иске водитель отмечал, что вынесение постановления другим должностным лицом, чем то, которое проводило рассмотрение дела является противоправным.

Учитывая аргументы водителя, суд решил исследовать каким образом все же должно проводиться рассмотрение дела. Суд выяснил, что согласно Разделу III п. 9 Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях, утверждена приказом МВД 07.11.2015 №1395, “Рассмотрение дела начинается с представления полицейского, который рассматривает это дело. Полицейский, рассматривающий дело, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности. После этого оглашается протокол об административном правонарушении (если составление протокола предусматривается Коап), заслушиваются лица, участвующие в рассмотрении дела, исследуются доказательства и разрешаются ходатайства”.

В то же время судом просмотрена видеозапись с места остановки, на которой рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении водителя осуществлял один инспектор. Зато другой инспектор, который вынес обжалуемое постановление, не рассматривал дело об административном правонарушении и не вручал водителю постановление по делу об административном правонарушении.

Таким образом, суд пришел к выводу о нарушении сотрудниками полиции процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении. Поскольку обжалуемое постановление принято неуполномоченным лицом. Только на этом основании суд признал штраф полиции незаконным и отменил его.

Следовательно, выносить постановление может лишь тот инспектор, который проводил рассмотрение дела! Если постановление вынес инспектор, который не проводил рассмотрения дела, такое постановление является противоправным и подлежит отмене.