Статистикою щодо кількості порушень зафіксованих камерами контролю швидкості поділились розробники додатку Штрафи UA.

У кількісному значенні частіше усього штрафували власників автомобілів Volkswagen (471 915 порушень за 2021 рік). А якщо рахувати у відсотковому співвідношенні, то найбільшу кількість штрафів отримують власники Volvo (39.6% власників цієї марки отримали хоча б одну постанову).

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Цікаво, що патрульна поліція найчастіше виписує штрафи водіям наступних марок авто: Dacia (3 місце), Tesla (2 місце) і Porsche (1 місце).

Найбільшу кількість штрафів за рік отримали кияни (526 455 постанов). Вони ж виявились і найвідповідальнішими платниками (оплачено 89,9% штрафів). Другим є Львів (86.7%), третій — Чернігів (85.9%).

Найобережніші автовласники з найменшою середньою кількістю штрафів на одну камеру живуть у Луцьку.

І хто ж отримав найбільшу кількість постанов на 1 машину за рік? Це власник автомобіля DAF XF (212 штрафів на суму 67 320 грн). На другому місці — Range Rover (175 штрафів на суму 72 420 грн), на третьому — Lexus (134 штрафи на суму 57 970 грн).