Статистикой по количеству нарушений зафиксированных камерами контроля скорости поделились разработчики приложения Штрафы UA.

В количественном значении чаще всего штрафовали владельцев автомобилей Volkswagen (471 915 нарушений за 2021 год). А если считать в процентном соотношении, то наибольшее количество штрафов получают владельцы Volvo (39,6% владельцев этой марки получили хотя бы одно постановление).

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Интересно, что патрульная полиция чаще всего выписывает штрафы водителям следующих марок авто: Dacia (3 место), Tesla (2 место) и Porsche (1 место).

Наибольшее количество штрафов за год получили киевляне (526 455 постановлений). Они же оказались и самыми ответственными плательщиками (оплачено 89,9% штрафов). Второй – Львов (86,7%), третий — Чернигов (85,9%).

Самые осторожные автовладельцы с наименьшим средним количеством штрафов на одну камеру живут в Луцке.

И кто же получил наибольшее количество постановлений на 1 машину за год? Это владелец автомобиля DAF XF (212 штрафов на сумму 67 320 грн). На втором месте — Range Rover (175 штрафов на сумму 72 420 грн), на третьем — Lexus (134 штрафа на сумму 57 970 грн).