Бажання клієнта – закон. Яким би дивним воно не було. І якщо майбутній власник хоче уквітчаний салон лімузина, британські майстри вишиють троянди мільйоном акуратних стібків.

Є ресторани, де в меню не вказуються ціни – просто, щоб не перебивати гостям апетит страшними цифрами. Rolls-Royce також не говорить про гроші, розповідаючи про черговий унікальний проект оздоблення інтер’єру Phantom для клієнта зі Стокгольму. Лиш зазначає, що для виготовлення квітчастого салону знадобилось виконати більше мільйона стібків. Вручну.

Також цікаво: Klassen Rolls-Royce Phantom: сім метрів броні, сім метрів розкоші

Сучасні електронні швацькі машинки дозволяють виконати на тканині візерунок чи малюнок будь-якої складності, потрібно лише задати його програмно. Однак це було б занадто легко та “дешево” для Rolls-Royce, британці пішли класичним шляхом, аби виконати забаганку клієнта. Комусь таки довелось поколоти пальці голками, аби на стелі, дверних картах та панелях автомобіля цвіли троянди та пурхали метелики. А ще комусь довелось порахувати кількість зроблених стібків.

Фото: унікальний інтер’єр Rolls-Royce Phantom / Rolls-Royce

Квіти досить гармонічно поєднались з сяючою LED-зірками стелею та амбієнтною підсвіткою салону Phantom, створюючи сюжет, схожий на традиційний слов’янський розпис на чорному тлі та японські флористичні картини в класичному стилі.

Також цікаво: Новий Mercedes-Benz GLA представлений офіційно