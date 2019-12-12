Желание клиента – закон. Каким бы странным оно ни было. И если будущий владелец хочет украшенный цветами салон лимузина, британские мастера вышьют розы миллионом аккуратных стежков.

Есть рестораны, где в меню не указываются цены – просто, чтобы не перебивать гостям аппетит страшными цифрами. Rolls-Royce также не говорит о деньгах, рассказывая об очередном уникальном проект отделки интерьера Phantom для клиента из Стокгольма. Лишь отмечает, что для изготовления цветастого салона понадобилось выполнить более миллиона стежков. Вручную.

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Современные электронные швейные машинки позволяют выполнить на ткани узор или рисунок любой сложности, нужно только задать его программно. Однако это было бы слишком легко и "дешево" для Rolls-Royce, британцы пошли классическим путем, чтобы выполнить прихоть клиента. Кому-то все же пришлось поколоть пальцы иголками, чтобы на потолке, дверных картах и ​​панелях автомобиля цвели розы и порхали бабочки. А еще кому-то пришлось посчитать количество сделанных стежков.

Фото: уникальный интерьер Rolls-Royce Phantom / Rolls-Royce

Цветы довольно гармонично соединились с сияющим LED-звездами потолком и амбиентной подсветкой салона Phantom, создавая сюжет, похожий на традиционную славянскую роспись на черном фоне и японские флористические картины в классическом стиле.

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