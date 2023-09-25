Мінівени Kia Carnival і Toyota Sienna провалили краш-тест у США. Випробування за новою методикою виявилися однооб'ємникам не до зубів.

Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) оцінив захист пасажирів другого ряду, причому за водієм посадили не звичайний дорослий манекен, а імітацію 12-річного підлітка. У випробуваннях взяли участь чотири мінівени: крім Kia та Toyota фахівці розбили Chrysler Pacifica та Honda Odyssey. Безпека задніх сідоків виявилася не на належному рівні.

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Експерти IIHS підкреслили, що мінівени купують для сім'ї, але всі чотири популярні однооб'ємники виявилися не способами адекватно захистити заднього пасажира при фронтальному ударі. Kia Carnival, Toyota Sienna та Chrysler Pacifica отримали оцінку Marginal («на межі допустимого»), а Honda Odyssey і зовсім не пройшла випробування з результатом Poor («погано»).

Провал Honda Odyssey - "заслуга" ременя безпеки, який дозволив голові манекена небезпечно зблизитися зі спинкою крісла водія. Ще японський мінівен погано захистив голову та шию «підлітка». У Kia Carnival також зафіксували небезпечні навантаження на шию манекена. У Chrysler Pacifica не розкрилися бічні шторки безпеки. Toyota Sienna похвалили за переднатягувачі ременів, але загальна конструкцій та розташування лямок невдале: манекен при ударі виявився затиснутий ременем, що обіцяє високий ризик травм черевної порожнини. Усі чотири мінівени розкритикували за надмірні навантаження ременів на грудну клітку «підлітка».

Нарікань до безпеки передніх сідоків у IIHS немає, але автовиробникам доведеться попрацювати, щоб мінівени стали дружелюбнішими до пасажирів будь-якого віку та статури. Немає сумнівів: у наступному році Kia, Toyota, Honda і Chrysler намагатимуться взяти реванш, адже сучасні автомобілі привчили клієнтів — усі краш-тести проходять із гарними та відмінними оцінками.