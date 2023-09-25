Минивены Kia Carnival и Toyota Sienna провалили краш-тест в США. Испытания по новой методике оказались однообъемникам не по зубам.

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) оценил защиту пассажиров второго ряда, причем за водителем усадили не обычный взрослый манекен, а имитацию 12-летнего подростка. В испытаниях приняли участие четыре минивэна: кроме Kia и Toyota специалисты разбили Chrysler Pacifica и Honda Odyssey. Безопасность задних седоков оказалась не на должном уровне.

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Эксперты IIHS подчеркнули, что минивэны покупают для семьи, но все четыре популярных однообъемника оказались не способами адекватно защитить заднего пассажира при фронтальном ударе. Kia Carnival, Toyota Sienna и Chrysler Pacifica получили оценку Marginal («на грани допустимого»), а Honda Odyssey и вовсе не прошла испытание с результатом Poor («плохо»).

Провал Honda Odyssey – "заслуга" ремня безопасности, который позволил голове манекена опасно сблизиться со спинкой водительского кресла. Еще японский минивэн плохо защитил голову и шею подростка. У Kia Carnival также зафиксировали опасные нагрузки на шею манекена. У Chrysler Pacifica не открылись боковые шторки безопасности. Toyota Sienna похвалили за преднатяжители ремней, но общая конструкция и расположение лямок неудачно: манекен при ударе оказался зажат ремнем, обещающим высокий риск травм брюшной полости. Все четыре минивэна подвергли критике за чрезмерные нагрузки ремней на грудную клетку «подростка».

Нареканий к безопасности передних седоков в IIHS нет, но автопроизводителям придется поработать, чтобы минивэны стали более дружелюбными к пассажирам всех возрастов и телосложения. Нет сомнений: в следующем году Kia, Toyota, Honda и Chrysler постараются взять реванш, ведь современные автомобили приучили клиентов — все краш-тесты проходят с хорошими и отличными оценками.