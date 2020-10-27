Новий логотип бренду являє собою з'єднані букви, які можуть бути виконані в чорному або білому кольорі.

Компанія Kia планує змінити свій фірмовий логотип на початку наступного року. Як повідомляє Automotive News з посиланням на генерального директора корейського концерну Хо Сун Сона, це станеться в рамках глобального плану під назвою Plan S, який має на увазі перемикання бренду на електрокари і гібридні моделі.

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Очікується, що вже до 2025 року в модельному ряду корейської компанії будуть числиться мінімум 11 електрокарів. На їх створення Kia планує витратити $ 25 млрд. «Ми постараємося знайти нову цільову аудиторію в процесі перезапуску нашого бренду», - пояснив топ-менеджер.

Всі нові електрокари Kia побудують на платформі Electric-Global (E-GMP), яку також використовує Hyundai. Корейці сподіваються, що на їх «зелені» моделі буде припадати не менше 20% світових продажів до 2025 року.

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Новий логотип бренду являє собою з'єднані букви, які можуть бути виконані в чорному або білому кольорі. Символи в схожій стилістиці Kia використовувала на електричному концепт-каре Imagined by Kia, що дебютував в березні минулого року на Женевському автосалоні. Прі цьому поки залишається неясним, чи буде використаний новий бейдж на всіх моделях компанії, або ж його створили спеціально для автомобілів з гібридними і повністю електричними силовими установками.

На даний момент Kia вже реалізує деякі свої машини з окремими логотипами. Наприклад, в Південній Кореї спортивний ліфтбек Stinger продають з емблемою Е. Крім цього, для флагманського позашляховика Mohave нового покоління створений окремий унікальний логотип.