Він повинен мати багато спільного з новим Hyundai Tucson.

Після дебюту абсолютно нового Hyundai Tucson 2021 року має пройти небагато часу, коли з'явиться його "корпоративний брат" Kia Sportage. Але напередодні, перед відходом у минуле, модель отримала незначний рестайлінг.

Щодо нового покоління, то у Південній Кореї новий Sportage має дебютувати у квітні 2021 року. Американська версія, ймовірно, надійде в кінці 2021 році як модель 2022 року.

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Новий Kia Sportage розробляється під кодовою назвою 'NQ5'. Розробка кросовера нового покоління Kia все ще перебуває на початковій стадії, але він матиме абсолютно новий дизайн. Подібно до того, як Hyundai продемонстрував в новому Tucson нову концепцію Vision T, очікується, що Kia теж серйозно змінить Sportage.

Є інформація, що в Південній Кореї будуть дві версії колісної бази, включаючи довгий з більшим простором для ніг ззаду.

Технічно новий Kia Sportage буде ідентичним новому Hyundai Tucson – під капот для ринку США ставитимуть 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 190 кінських сил в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Також буде доступний новий гібрид AWD, що використовує 1,6-літровий двигун.

Втім, все це припущення, тож почекаємо офіційної інформації.

Нагадаємо, що Kia виведе на ринок одразу сім електромобілів.