У него должно быть много общего с новым Hyundai Tucson.

После дебюта совершенно нового Hyundai Tucson 2021 должно пройти немного времени, когда появится его "корпоративный брат" Kia Sportage. Но накануне, перед уходом в прошлое, модель получила незначительный рестайлинг.

Относительно нового поколения, то в Южной Корее новый Sportage должен дебютировать в апреле 2021 года. Американская версия, вероятно, поступит в конце 2021 года как модель 2022 года.

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Новый Kia Sportage разрабатывается под кодовым названием "NQ5". Разработка кроссовера нового поколения Kia все еще находится на начальной стадии, но он будет иметь совершенно новый дизайн. Подобно тому, как Hyundai продемонстрировал в новом Tucson новую концепцию Vision T, ожидается, что Kia тоже серьезно изменит Sportage.

Есть информация, что в Южной Корее будут две версии колесной базы, включая длинную с большим пространством для ног сзади.

Технически новый Kia Sportage будет идентичным новому Hyundai Tucson – под капот для рынка США будут ставить 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также будет доступен новый гибрид AWD, который использует 1,6-литровый двигатель.

Впрочем, все это предположения, поэтому подождем официальной информации.

Напомним, что Kia выведет на рынок сразу семь электромобилей.