Правда, это произойдет в течение семи лет.

Корпорация Kia Motors рассказала о глобальной стратегии развития электромобилей – она стремится стать лидером в этом направлении.

"Мы хотим, чтобы к 2029 году электромобили составляли 25% общего объема продаж во всем мире", - говорится в сообщении Киа.

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Судя по тизеру, как минимум четыре из семи моделей будут кроссоверами и внедорожниками, две напоминают хэтчбеки, а одна имеет спортивный силуэт.

Согласно стратегии Kia "Plan S", объявленной в начале 2020 года, бренд планирует расширить свою линейку электромобилей до 11 моделей к 2025 году. Семь электромобилей, которые показали в эскизе, будут запущены к 2027 году.

Первый из них с кодовым названием CV будет представлен в 2021 году и станет доступным для многих регионов во всем мире.

Напомним, что Hyundai будет выпускать электромобили под собственным брендом.