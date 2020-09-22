Щоправда, це станеться протягом семи років.

Корпорація Kia Motors розповіла про глобальну стратегію розвитку електромобілів – вона прагне стати лідером у цьому напрямку.

"Ми прагнемо, щоб до 2029 року електромобілі становили 25% загального обсягу продажів у всьому світі", - говориться у повідомленні Кіа.

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Судячи з тизеру, як мінімум чотири з семи моделей будуть кроссоверами і позашляховиками, дві нагадують хетчбеки, а одна має спортивний силует.

Відповідно до стратегії Kia "Plan S", оголошеної на початку 2020 року, бренд планує розширити свою лінійку електромобілів до 11 моделей до 2025 року. Сім електромобілів, які показали в ескізі, буде запущений до 2027 року.

Перший з них з кодовою назвою CV буде представлений у 2021 році та стане доступним для багатьох регіонів у всьому світі.

Нагадаємо, що Hyundai випускатиме електромобілі під власним брендом.