Бензинові та дизельні мотори у новинки тепер мають однаковий об’єм – 1,6 л.

Оновлена Kia Optima 2018 буде показана на початку весни на Женевському автосалоні, а європейським покупцям надійде у третьому кварталі 2018 року. Україні зможуть придбати новинку не раніше початку 2019 року.

Модель буде представлена у кузовах седан та універсал, однак чи буде останній в Україні, поки що невідомо.

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Нова Кіа Оптіма отримає два двигуни на вибір: бензиновий та дизельний. Вони мають об’єм 1,6 л. Повністю новий дизель, позначений як U3, має об’єм 1,6 літри та замінить давно відомий 1,7-літровий. Мотор має низькі показники шкідливих викидів, потужність 136 к.с. та тягу в 320 Нм.

Новий бензиновий турбований двигун з прямим впорскуванням об’ємом також 1,6 л має більшу потужність - 180 к.с. та буде оснащуватись 7-ступеневою роботизовано коробкою передач з двома зчепленнями. Дволітровий атмосферний CVVL (163 к.с.) та турбований на 245 к.с. (він ставиться на версію GT) також залишаться в модельній гамі європейської версії. Однак поки що невідомо, які з названих моторів будуть доступні в Україні.

В нової Кіа Оптіма з’явиться перемикач режимів - Eco, Comfort, Sport та Smart. Останній буде змінювати налаштування двигуна, віддачі педалі газу та керма в залежності від стилю водіння власника в даний момент.

Оновлена модель отримала новий дизайн бампера та оптики.

В салоні – нове кермо, матеріали виконання та екран кращої якості.

Серед нового обладнання Kia Optima – камера кругового огляду, система контролю за станом водія, слідкування за ситуацію позаду при русі заднім ходом, можливість з’єднання зі смартфонами мультимедійної системи з 7- чи 8-дюймовим екраном.

В найдорожчих версіях GT і GT Line будуть 18-дюймові диски, адаптивні LED-фари, дзеркала з чорним глянцем. В салоні – чорна чи двокольорова шкіра (чорна з червоним).

Нагадаємо, що в Женеві Кіа покаже також новий ceed.