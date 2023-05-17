GT повинен мати досить високу продуктивність порівняно зі стандартним EV9.

Kia EV9 GT на шляху до покращення продуктивності електричного позашляховика. Під час запуску стандартної моделі в Європі бренд підтверджує, що комплектація GT «не за горами, продовжуючи спортивний імідж бренду після EV6 GT».

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Президент і генеральний директор Kia Хо Сон Сонг оголосив, що EV9 GT з’явиться під час інтерв’ю в березні. Він сказав, що запуск відбудеться на початку 2025 року. Крім того, що кожну вісь буде оснащено електродвигуном, поки немає жодних конкретних деталей про силовий агрегат.

Хоча ми ще не маємо жодних специфікацій для EV9 GT, ми можемо використовувати EV6 GT як приблизний посібник, щоб зрозуміти, які оновлення можуть відбутися порівняно зі звичайним EV9. Повнопривідна версія стандартного EV6 розвиває 320 к.с. і. GT підвищує потужність до 576 к.с. і.

Стандартний EV9 надійде до Сполучених Штатів у четвертому кварталі 2023 року. На початку 2024 року Kia почне його виробництво у Вест-Пойнті, штат Джорджія. Трирядний позашляховик буде стандартно оснащуватися двигуном потужністю 215 кінських сил, що приводить в дію задні колеса, і матиме акумулятор на 76,1 кіловат-годин. Також буде доступний пакет потужністю 99,8 кВт-год, який буде доступний або з одним двигуном потужністю 201 к.с., або з повнопривідною конфігурацією з потужністю 379 к.с.

За оцінками Kia, задньопривідна версія з більшим пакетом може проїхати 482 км. на одній зарядці. Компанія поки що не надає жодних інших прогнозів діапазону.

При підключенні EV9 підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 230 кіловат. Це дозволяє перейти від 10 до 80 відсотків заряду менш ніж за 25 хвилин.