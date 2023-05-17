GT должен обладать достаточно высокой производительностью по сравнению со стандартным EV9.

Kia EV9 GT на пути к улучшению производительности электрического внедорожника. При запуске стандартной модели в Европе бренд подтверждает, что комплектация GT "не за горами, продолжая спортивный имидж бренда после EV6 GT".

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Президент и генеральный директор Kia Хо Сон Сонг объявил, что EV9 GT появится во время интервью в марте. Он сказал, что запуск состоится в начале 2025 года. Кроме того, что каждая ось будет оснащена электродвигателем, пока нет никаких конкретных деталей о силовом агрегате.

Хотя у нас еще нет спецификаций для EV9 GT, мы можем использовать EV6 GT как приблизительное руководство, чтобы понять, какие обновления могут произойти по сравнению с обычным EV9. Полноприводная версия стандартного EV6 развивает 320 л.с. и. GT увеличивает мощность до 576 л.с. и.

Стандартный EV9 поступит в Соединенные Штаты в четвертом квартале 2023 года. В начале 2024 года Kia начнет его производство в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Трехрядный внедорожник будет стандартно оснащаться двигателем мощностью 215 лошадиных сил, приводящим в действие задние колеса, и будет иметь аккумулятор на 76,1 киловатт-часов. Также будет доступен пакет мощностью 99,8 кВтч, который будет доступен либо с одним двигателем мощностью 201 л.с., либо с полноприводной конфигурацией с мощностью 379 л.с.

По оценкам Kia, заднеприводная версия с большим пакетом может проехать 482 км. на одной зарядке. Компания пока не дает никаких других прогнозов диапазона.

При подключении EV9 поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 230 киловатт. Это позволяет перейти от 10 до 80 процентов заряда менее чем за 25 минут.