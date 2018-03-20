Компанія Kia розсекретила нову флагманську модель, яка на деяких ринках продається під назвою Quoris, а на корейському ринку відома як K9.

Флагманська модель південнокорейської марки Kia Quoris отримала новий 3,3-літровий наддувний двигун від фастбека Stinger, восьмиступінчастий автомат і повний привід. Очікується, що офіційна презентація новинки відбудеться в кінці березня на мотор-шоу в Нью-Йорку.

Моторна лінійка буде включати вже відомий п'ятилітровий двигун V8, а також 3,8-літровий агрегат V6. Крім того, буде доступна нова 3,3-літрова "шістка" з двома турбінами, яка встановлюється на спортивний фастбек Stinger.

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Характеристики моторів поки не називаються. На поточний момент відомо, що всі двигуни поєднуються з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Автомобіль буде доступний як з заднім, так і з повним приводом.