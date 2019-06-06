Представницький седан K7 для внутрішнього ринку передвіщує майже ідентичну глобальну модель Cadenza.

Компанія Kia готує до дебюту оновлений седан Cadenza, відомий вдома під назвою K7. На офіційних тізерах від автовиробника новинку можна побачити зовні і всередині.

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Офіційна прем'єра Kia K7/Cadenza відбудеться в найближчі тижні. Це буде вже другий рестайлінг для нинішнього покоління моделі, після оновлення 2017 року.

Фото: Kia K7 2020 / Kia

Судячи з тізерів, новинка матиме помітні зміни і в зовнішності, і в салоні. Головним акцентом оновленого екстер’єру буде масивніша радіаторна решітка, повністю світлодіодна оптика і задні фари, з'єднані тонкою діодною стрічкою.Інтер'єр оновленого Kia Cadenza отримав сучасний мультимедійний комплекс зі збільшеним дисплеєм, та відретушовану центральну консоль з більш ергономічним блоком управління кліматом.





Дебют новинки має відбутись під іменем K7 на домашньому ринку за кілька тижнів. Старт продажів в Південній Кореї запланований на кінець нинішнього або початок наступного року. Глобальну модель Cadenza південнокорейський виробник представить трохи пізніше.

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