Представительский седан K7 для внутреннего рынка предвещает почти идентичную глобальную модель Cadenza.

Компания Kia готовит к дебюту обновленный седан Cadenza, известный дома под названием K7. На официальных тизерах от автопроизводителя новинку можно увидеть снаружи и внутри.

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Официальная премьера Kia K7/Cadenza состоится в ближайшие недели. Это будет уже второй рестайлинг нынешнего поколения модели, после обновления до 2017 года.

Фото: Kia K7 2020 / Kia

Судя по тизерам, новинка будет иметь заметные изменения и во внешности, и в салоне. Главным акцентом обновленного экстерьера будет более массивная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и задние фары, соединенные тонкой диодной лентой. Интерьер обновленного Kia Cadenza получил современный мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем, и отретушированную центральную консоль с более эргономичным блоком управления климатом.

Дебют новинки должен состояться под именем K7 на домашнем рынке через несколько недель. Старт продаж в Южной Корее запланирован на конец нынешнего или начало следующего года. Глобальную модель Cadenza южнокорейский производитель представит чуть позже.

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