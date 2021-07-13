Модернізована модель буде представлена публічно 14 липня.

Третьому поколінню Ceed вже більше трьох років і Kia готова представити оновлення для цієї моделі. Напередодні дебюту південнокорейський виробник показав зображення машини у версіях GT Line та GT.

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Якість знімка залишає бажати кращого. Однак ми можемо побачити основні зовнішні зміни. На знімку зображено три форми моделі. Зліва направо ми маємо справу з особливим універсалом ProCeed GT, хетчбеком Ceed GT Line та звичайним універсалом Ceed із плагін-гібридною установкою та комплектацією GT Line.

Помітно змінилась форма решітки радіатора та переднього бампера. При цьому плагін-гібрид, схоже, має закриту панель на місці решітки. Kia також змінила фари Ceed, оскільки чотириточковий світлодіодний компонент у стилі Porsche, схоже, зник. Форма фар залишилась від актуальної моделі, змінилось лише внутрішнє начиння.

Як і раніше, флагманський GT має червоні акценти на бампері та боках, щоб позначити його спортивну версію. Природно, що всі три машини отримують оновлений логотип марки.

Єдиний стиль кузова, якого не вистачає на цьому зображенні, – це кросовер. Очевидно, XCeed з’явиться трохи пізніше, адже він був представлений лише два роки тому.

Серйозних змін всередині та під капотом не очікується. Нещодавно модель отримала новий 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 160 кінських сил, який замінив менший 1,4-літровий агрегат. Крім того, за чутками, 11,6-літровий турбомотор версії GT повинен отримати технологію управління клапанами CVVT, яка дозволяє заощаджувати пальне.