Представницький автомобіль Kia K900 з Південної Кореї буде боротись зі світовими грандами класу преміум.

В рамках автосалону в Нью-Йорку відбулась прем'єра нового седана Kia K900 для ринку Північної Америки, поза межами США відомого як Quoris та K9.

Корейці люблять автомобілі своїх “рідних” марок, навіть керівництво країни пересувається виключно на лімузинах власного виробництва. На світовому ж ринку преміальні автомобілі Kia усе ще сприймаються достатньо холодно, покупці віддають перевагу класичним німецьким та сучасним японським “люксам”. Новий флагман модельного ряду Kia покликаний змінити цю ситуацію на краще.

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Показаний у Нью-Йорку K900 (в Україні відомий як Quoris, на домашньому ринку – К9) є другим поколінням моделі. Флагман повністю змінив зовнішній вигляд та став ще більш вишуканим.

У салоні седана домінують такі матеріали як шкіра і дерево. Центральне місце в інтер'єрі K900 зайняв широкоформатний дисплей мультимедійного комплексу. Для автомобіля буде запропоновано кілька кольорових рішень для оздоблення інтер'єру.

У Південній Кореї седан нового покоління буде пропонуватися з трьома двигунами: 3.3, 3.8 та топовим 5-літровим V8. В якості опції у седана з'явиться система повного приводу. Покупцям у США новий K900 буде доступний лише з 3,3-літровим 365-сильним двигуном, котрий працюватиме з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, котра передає крутний момент на обидві осі.

Фото: Kia K900/Quoris/K9 другого покоління / Drew Phillips/Autoblog

Ціни на модель представники компанії не оголосили, вони стануть відомі ближче до початку продажів у другій половині цього року. В Україні у 2013 році з’явилось перше покоління Kia Quoris, та згодом модель зникла з автосалонів наших дилерів. Чи буде флагман другого покоління офіційно представлений в Україні – наразі не відомо.

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