Автомобіль отримав більші ґрати радіатора з новим малюнком, завужені фари та, звичайно, новий логотип марки.

Корейці представили перші два офіційних знімка оновленого флагмана Kia K9. Це в США седан Kia K900 попитом не користується, і його вирішено незабаром прибрати. А вдома, у Кореї, цю модель продовжують розвивати. Напевно рестайлінг вплине і на салон і на технічну частину, але поки запропоновано оцінити екстер'єр.

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Ззаду зміни також істотні: ліхтарі з'єднані червоною смугою, щоб підтягти стиль в задній частині до останніх Kia K8 або K7.

Про потенційні коригування в моторній гамі компанія поки не розповіла. Зараз у Кореї на K9 пропонуються атмосферний V6 3.8 GDI (315 к.с., 397 Н • м), турбо V6 3.3 T-GDI (370 к.с., 510 Н • м) і топовий V8 5.0 GDI (425 л.с., 520 Н • м), в якості опції йде повний привід.