Автомобиль получил большую решетку радиатора с новым рисунком, зауженные фары и, конечно, новый логотип марки. Новые здесь и 19-дюймовые колесные диски.

Корейцы представили первые два официальных снимка обновленного флагмана Kia K9. Это в США седан Kia K900 спросом не пользуется, и его решено вскоре убрать. А дома, в Корее, эту модель продолжают развивать. Наверное рестайлинг повлияет и на салон и на техническую часть, но пока предложено оценить экстерьер.

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Сзади изменения также существенны: фонари соединены красной полосой, чтобы подтянуть стиль в задней части до последних Kia вроде K8 или K7/Cadenza.

О потенциальных корректировках в моторной гамме компания пока не рассказала. Сейчас в Корее на K9 предлагаются атмосферный V6 3.8 GDI (315 л.с., 397 Н • м), турбо V6 3.3 T-GDI (370 л.с., 510 Н • м) и топовый V8 5.0 GDI (425 л. с., 520 Н • м), в качестве опции идет полный привод.