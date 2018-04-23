Ґрунтуючись на шпигунських знімках, дизайнери Koo Ki Sung показали, яким на їхню думку може бути наступний Soul.

Kia Soul 2020 має з’явитись лише наступного року, та майстри графіки вже встигли створити перші рендери на основі загальної стилістики бренду та шпигунських знімків “мула”.

Перше, що впадає у око – вузькі фари головної оптики та відсутність фірмової радіаторної решітки, так званого “носу тигра”. Не дивлячись на це, уявний Soul (виробник позначає модель як SK3) виглядає цілком відповідно до тенденцій сучасного дизайну Kia. А двоколірне оформлення моделі взагалі здається саме таким, як має бути у Soul 2020.

Вважається, що Soul наступного покоління матиме в основі платформу B-SUV, на якій побудований новий Hyundai Kona. У гамі моторів, ймовірно, будуть бензинові і дизельні силові агрегати, а також, як і у нинішньому поколінні, буде електрична версія моделі.

Очікується, що презентація Soul наступного покоління відбудеться у листопаді цього року на автосалоні у Лос-Анджелесі, хоча деякі джерела роблять ставку на автосалон у Детройті в січні наступного року.



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