Хто б міг подумати, що позбутись конденсату на автомобільному склі може допомогти звичайна картоплина.

Цікавий лайфхак перевірили хлопці з шоу Car Hacks на каналі Autoblog у YouTube: звичайна картоплина допоможе уникнути “потіння” вікон у автомобілі.

“Думаєш картопля – це так собі, зварив і з’їв, так? А от і ні! З картоплі знаєш скільки страв можна приготувати?! Картопля смажена, відварна, пюре – рахуй далі – картопля фрі, картопля пай, картопляні пиріжки, картопляні оладки, картопляний рулет, запіканка, тушена картопля, шаньги”, – казала Тося Кисліцина у фільмі Дівчата. Виявляється, картопля годиться не лише для їжі.

Також цікаво: Як виглядає вантажівка повною масою 200 тон: відео

Блогери вирішили перевірити на власному досвіді чутки про те, що картопля може запобігти появі конденсату на вікнах автомобіля. Виконавши прості умови, необхідні для перевірки, вони змогли переконатись, що хімія та фізика працюють безвідмовно – крохмаль створює на склі тонкий покрив, котрий відштовхує вологу.

Отже, рецепт простий. Помийте картоплину будь-якого сорту та дайте їй висохнути. Розріжте овоч та натріть ним вікна автомобіля. Дайте покриттю 15 хвилин на повне висихання і можете перевіряти лайфхак у дії.

Також цікаво: Буря в пустелі: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan показали на відео