Ця аварія достойна блокбастера, який знімають за допомогою каскадерів та комп'ютерної графіки.

Незвичайна аварія була записана відеореєстратором Tesla на шосе 118 поблизу Лос-Анджелеса в Каліфорнії. Водій Kia Soul спокійно їхав в лівій смузі магістралі та нікого не зачіпав, але раптом колесо Chevrolet Silverado, який пересувасвся поруч, відірвалося та врізалося в Kia.

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Переднє ліве колесо, яке від’єдналося від ліфтованого пікапа, влучило в Soul, що спричинило його перекидання в повітрі. Після того, як цеглоподібний хетчбек крутнувся в повітрі та впав на дах, він врешті-решт приземлився на асфальт на всі чотири колеса. Але цим справа не закінчилась: колесо Silverado повернулося на місце злочину та знову вдарило Kia, цього разу в задню частину автомобіля.

За словами водія Tesla Anoop_Khatra, яка й зафіксувала цей дивний випадок, людина за кермом Kia вийшла з автомобіля без серйозних травм. На щастя, в салоні автомобіля не було пасажирів. Ми бачимо, як Tesla раптово повертає праворуч, щоб уникнути удару шини, оскільки водій каже, що автопілот був активний.

Подібна аварія сталася кілька років тому на автомагістралі в штаті штат Індіана, де в Toyota RAV4 теж потрапило колесо. Машина в повітрі кілька разів перекинулася й приземлилася на колеса. Якщо ви не бачили цих кадрів, ми додаємо їх нижче.

Коли трапляються такі жахливі аварії, то вони демонструють прогрес, досягнутий у сфері безпеки автомобілів. Уявіть, що Kia або Toyota з 1970-х років, і тих людей, які сиділи в автомобілях, напевне не було б в живих сьогодні, щоб розповісти цю історію.