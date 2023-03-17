Деякі люди роблять найбожевільніші, найдивовижніші речі заради переглядів YouTube. Ми впевнені, що ви знаєте, про що ми говоримо, але ми хотіли б запропонувати вашій увазі нове відео Tesla Model 3 на колесах висотою три метри.

Якщо ви не знайомі з каналом WhistlinDiesel, він спеціалізується на виконанні смішних трюків з автомобілями для перегляду на YouTube. Найчастіше результатом цих трюків є знищення використаних автомобілів.

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Деякі з найвідоміших подвигів команди включають перегони на Dodge Challenger Hellcat із возом для коней, розчавлення Nissan Skyline GT-R, заїзд на новенькому Mercedes-AMG G63 у глибоке болото та подібні дива.

Для свого останнього трюку Коді Детвілер і його команда взяли Tesla Model 3 і провели низку «тестів», щоб перевірити, наскільки вона витривала. Спробували, наприклад, їздити на ній з блокувальником для колеса, розрізати задні сидіння бензопилою, «викликати» машину через зачинені двері гаража та інше.

Але головним моментом відео є те, що модель 3 отримала суттєве покращення кліренсу завдяки виготовленим зі сталі колесам, схожим на диліжанс. Триметрові колеса величезні, і це не лише для драматичного ефекту. Мета полягала в тому, щоб дозволити Тесла їхати догори ногами, не торкаючись дахом автомобіля землі.

Якщо вам цікаво, як їм вдалося перевернути Model 3 догори дном – довелось задіяти екскаватор. Після цього водіння Tesla догори ногами було легким, за винятком того, що їм довелося робити це заднім ходом, щоб змусити машину рухатися вперед – на відео це більш зрозуміло, ніж у тексті.

Наприкінці кліпу Tesla перевертається правою стороною догори для останнього трюку: спуск з пагорба на великій швидкості. Як ви можете собі уявити, це не може закінчитися добре.

Хоча нам шкода Model 3, важко сперечатися з розважальною цінністю цього відео, і деякі жарти на рахунок Tesla та власників Tesla також були непоганими. Ось один зі способів зібрати понад 2 мільйони переглядів менш ніж за 24 години.