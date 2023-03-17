Некоторые люди делают самые безумные, удивительные вещи ради просмотров YouTube. Мы уверены, что вы знаете о чем мы говорим, но мы хотели бы предложить вашему вниманию новое видео Tesla Model 3 на колесах высотой три метра.

Если вы не знакомы с WhistlinDiesel, он специализируется на выполнении смешных трюков с автомобилями для просмотра на YouTube. Чаще результатом этих трюков является уничтожение задействованных автомобилей.

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Некоторые из самых известных подвигов команды включают гонки на Dodge Challenger Hellcat с повозкой для лошадей, раздавливание Nissan Skyline GT-R, заезд на новеньком Mercedes-AMG G63 в глубокое болото, и тому подобные чудеса.

Для своего последнего трюка Коди Детвиллер и его команда взяли Tesla Model 3 и провели ряд тестов, чтобы проверить, насколько она вынослива. Попробовали, например, ездить на ней с блокиратором для колеса, разрезать задние сиденья бензопилой, «вызвать» машину через закрытую дверь гаража и прочее.

Но главным моментом видео является то, что Model 3 получает существенное улучшение клиренса благодаря изготовленным из стали колесам, похожим на дилижанс. Трехметровые колеса огромны, и это не только для драматического эффекта. Цель заключалась в том, чтобы поставить Tesla вверх ногами, не касаясь крышей автомобиля земли.

Если вам интересно, как им удалось перевернуть Model 3 вверх дном – пришлось использовать экскаватор. После этого вождение Tesla вверх ногами было легким, за исключением того, что пришлось делать это задним ходом, чтобы заставить машину двигаться вперед – на видео это видно лучше, чем в тексте.

В конце клипа Tesla переворачивается правой стороной вверх для последнего трюка: спуск с пригорка на большой скорости. Как вы можете представить себе, это не может закончиться хорошо.

Хотя нам жалко Model 3, трудно спорить с развлекательной ценностью этого видео, и некоторые шутки на счет Tesla и владельцев Tesla тоже были неплохими. Вот один из способов собрать более 2 миллионов просмотров менее чем за 24 часа.