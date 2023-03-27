Эта авария достойна блокбастера, снимаемого с помощью каскадеров и компьютерной графики.

Необычная авария была записана видеорегистратором Tesla на шоссе 118 вблизи Лос-Анджелеса в Калифорнии. Водитель Kia Soul спокойно ехал в левой полосе магистрали и никого не трогал, но вдруг слетевшее колесо от Chevrolet Silverado оторвалось и врезалось в Kia.

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Переднее левое колесо, отсоединившееся от лифтированного пикапа, попало в Soul, что повлекло за собой его опрокидывание в воздухе. После того как хэтчбек крутанулся в воздухе и упал на крышу, он в конце концов приземлился на асфальт на все четыре колеса. Но этим дело не кончилось: колесо Silverado вернулось на место преступления и снова ударило Kia, на этот раз в заднюю часть автомобиля.

По словам водителя Tesla Anoop_Khatra, которая и зафиксировала этот странный случай, человек за рулем Kia вышел из автомобиля без серьезных травм. К счастью, в салоне автомобиля не было пассажиров. Мы видим, как Tesla внезапно поворачивает направо, чтобы избежать удара шины, поскольку водитель говорит, что автопилот был активен.

Подобная авария произошла несколько лет назад на автомагистрали в штате штат Индиана, где у Toyota RAV4 тоже попало колесо. Машина в воздухе несколько раз опрокинулась и приземлилась на колеса. Если вы не видели эти кадры, мы добавляем их ниже.

Когда случаются такие ужасные аварии, они демонстрируют прогресс, достигнутый в сфере безопасности автомобилей. Представьте, что Kia или Toyota с 1970-х годов и тех людей, которые сидели в автомобилях, наверняка не было бы в живых сегодня, чтобы рассказать эту историю.