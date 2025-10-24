Kia випустила ароматизатор із запахом бензину

Компанія Kia представила незвичайну новинку — ароматизатор із запахом бензину, який безплатно дарує власникам своїх електромобілів. Ідея полягає у тому, щоб повернути частину «моторної романтики» водіям, які перейшли на електротягу та сумують за відчуттями від авто з двигуном внутрішнього згоряння.

Читайте також: Крапля дощу може зламати найрозумнішу функцію Kia

За словами представників Kia, натхнення прийшло після опитування, в якому більшість колишніх власників традиційних авто зізналися, що їм не вистачає звуку двигуна, вібрацій і характерного запаху пального на заправках.

Ароматизатор створено у співпраці з парфумерами з Південної Кореї, які намагалися максимально точно відтворити запах бензину, але у безпечній і приємній формі. В Kia кажуть, що формула повністю нетоксична та сертифікована для використання в салоні автомобіля.

Продукт отримав назву “Petrol Emotion”, і наразі доступний лише в обмеженій кількості для власників Kia EV6 та EV9.

Тренд на емоційні технології

Цей маркетинговий крок чудово вписується у сучасну тенденцію — повернення емоцій у досвід володіння електромобілем.

Автовиробники експериментують із штучним звуком двигуна, імітацією перемикання передач і навіть спеціальними ароматами, які створюють атмосферу справжнього автомобіля.

Kia пояснює, що головна мета такого продукту — зменшити бар’єр адаптації до електрокарів і зробити перехід на електричний транспорт більш комфортним психологічно.