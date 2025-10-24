Kia выпустила ароматизатор с запахом бензина

Компания Kia представила необычную новинку - ароматизатор с запахом бензина, который бесплатно дарит владельцам своих электромобилей. Идея заключается в том, чтобы вернуть часть "моторной романтики" водителям, которые перешли на электротягу и скучают по ощущениям от авто с двигателем внутреннего сгорания.

По словам представителей Kia, вдохновение пришло после опроса, в котором большинство бывших владельцев традиционных авто признались, что им не хватает звука двигателя, вибраций и характерного запаха топлива на заправках.

Ароматизатор создан в сотрудничестве с парфюмерами из Южной Кореи, которые пытались максимально точно воспроизвести запах бензина, но в безопасной и приятной форме. В Kia говорят, что формула полностью нетоксична и сертифицирована для использования в салоне автомобиля.

Продукт получил название “Petrol Emotion”, и пока доступен только в ограниченном количестве для владельцев Kia EV6 и EV9.

Тренд на эмоциональные технологии

Этот маркетинговый шаг прекрасно вписывается в современную тенденцию - возвращение эмоций в опыт владения электромобилем.

Автопроизводители экспериментируют с искусственным звуком двигателя, имитацией переключения передач и даже специальными ароматами, которые создают атмосферу настоящего автомобиля.

Kia объясняет, что главная цель такого продукта - уменьшить барьер адаптации к электрокарам и сделать переход на электрический транспорт более комфортным психологически.