Крапля дощу може зламати найрозумнішу функцію Kia

Власники електрокросовера Kia EV6 помітили, що під час сильного дощу камера системи сліпих зон стає практично непотрібною. Один із користувачів Reddit опублікував короткий ролик, де видно, як краплі дощу спотворюють картинку, через що зображення на екрані перетворюється на каламутну пляму, і замість допомоги система починає заважати.

Читайте також: Кінець Kia Soul: автовиробник знімає модель з виробництва

Подібна ситуація може трапитися з будь-яким автомобілем Hyundai, Kia або Genesis, оснащеними функцією Blind Spot View Monitor. Камери просто не мають захисту від великої кількості води. Водночас існує кілька простих рішень. Найдешевше — нанести на лінзи гідрофобне покриття, яке допомагає воді стікати, не затримуючись на поверхні.

Система моніторингу сліпих зон входить до стандартного оснащення деяких моделей Kia, Hyundai та Genesis, а для інших доступна за доплату. У Tesla є схоже рішення, однак камера виводить зображення на центральний екран мультимедійної системи, що менш зручно для миттєвої реакції під час руху.

Також цікаво: Тисячі Kia Sorento можуть спалахнути через дефект налаштувань клімат-контролю

Попри дрібні недоліки, сама ідея залишається чудовим прикладом того, як цифрові технології можуть підвищити безпеку. А поки інженери не знайдуть спосіб зробити камери “нечутливими” до дощу, власникам варто просто мати під рукою флакон гідрофобного спрею — це допоможе зберегти чіткий огляд навіть у зливу.