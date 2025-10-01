Тисячі Kia Sorento можуть спалахнути через дефект налаштувань клімат-контролю

Як пише Carscoops, відкликання стосується 39 536 позашляховиків Kia Sorento 2021–2023 модельних років. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, “джгут проводів двигуна вентилятора опалення, вентиляції та кондиціонування повітря може бути неякісним, що може призвести до пожежі”.

Агентство пояснило, що через підозру в проблемі якості з боку постачальника, з'єднання між резистором двигуна вентилятора та роз'ємом може перегріватися, через що відбувається коротке замикання та утворюється займання. Однак, це може статись лише тоді, коли система клімат-контролю активна виключно при увімкнутому запаленні, а швидкість вентилятора стоїть на третій позначці.

У проблемі звинувачують компанію-постачальника Aptiv (раніше відома як Delphi), яка нібито використовувала дріт тоншого перерізу, ніж треба було. Власники можуть помітити проблему, якщо двигун вентилятора перестане працювати, або вони відчують запах горілого чи плавленого. Ще однією ознакою є дим, що йде з вентиляційних отворів.

Автовиробник вперше дізнався про проблему минулої осені, після повідомлення про пожежу в Sorento LX 2023 року випуску. Автовиробник викупив автомобіль та розпочав розслідування, яке включало аналіз пошкодженого резистора двигуна вентилятора та прилеглого джгута проводів й зрештою призвело до відкликання.

Щоб усунути проблему, дилери замінять джгут проводів та резистор двигуна вентилятора. Ці компоненти будуть придбані в іншого постачальника, а листи-повідомлення власникам, як очікується, будуть надіслані в листопаді.