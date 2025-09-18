Kia незабаром представить власного конкурента Volkswagen Golf в Європі

Kia K4 збирають в Мексиці. На ринку США модель доступна в кузовах хетчбек та седан, проте в Європі буде доступний лише перший варіант. Однак, європейська модель також матиме й інші важливі відмінності. В Америці базовий Kia K4 оснащується 2,0-літровим рядним чотирициліндровим атмосферним двигуном, тоді як європейський варіант буде доступний з трициліндровим 1,0-літровим агрегатом на 115 кінських сил. Крім того, цей двигун також пропонуватиметься у версії м’якого гібрида з такою ж потужністю.

Читайте також: Kia випустила електричний мінівен PV5 для таксі: скільки коштує

До того ж американський двигун працює в парі виключно з варіатором CVT, а європейський двигун з’єднаний із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Семиступінчаста DCT є опціональною для MHEV. Водночас флагманська версія моделі в Європі має 1,6-літровий турбомотор. Покупці зможуть обирати серед двох варіантів потужності: 150 та 180 кінських сил. Двигун працює в парі з роботизованою АКПП.

Kia каже, що повністю гібридний варіант приєднається до лінійки у 2026 році. Колісна база K4 становить 2720 мм, що на 100 мм довше, ніж у поточного Golf 8.5, тому не дивно, що компанія описує простір для ніг задніх пасажирів найкращим у своєму класі. Об’єм багажника також більший, ніж у конкурента від Volkswagen: 438 літрів проти 381 літра у Golf.

Також цікаво: Яким буде оновлений Kia Telluride: фото

В салоні є кластер, який складається з 12,3-дюймової панелі приладів, 5,3-дюймового дисплея клімат-контролю та 12,3-дюймового сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи з бездротовими Apple CarPlay й Android Auto. Топові комплектації також матимуть бездротову зарядку та аудіосистему Harman Kardon. Вартість моделі оголосять згодом. Вірогідно, вона буде дещо нижчою, ніж ціна Volkswagen Golf.