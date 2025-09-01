Яким буде оновлений Kia Telluride: фото

Нещодавно в мережу потрапили знімки тестових прототипів оновленої моделі. Дизайнери Carscoops поділились власним баченням дизайну Telluride 2026 року на основі отриманих шпигунських фото. Вони надали моделі мускулистого дизайну та ще більш квадратної форми. Передня частина отримала подвійні денні ходові вогні, а верхній край решітки радіатора розділений капотом. Збоку домінують чорні передні стійки, а колісні арки мають кольорові вставки.

Читайте також: З'явились "розпаковані" електричні фургони Kia з європейськими цінниками

На відміну від Palisade, заднє скло відділене товстими задніми стійками з чорною верхньою обробкою. Ззаду кросовер має дуже схожий на Range Rover вертикальний задній борт та вертикальні ліхтарі. Салон буде подібним до електричного EV9. Ключові особливості дизайну включатимуть ширшу центральну консоль з роздільним відсіком для речей, а також електрично регульовані сидіння з опціональними капітанськими кріслами другого ряду з функцією масажу.

Приладова панель оснащена найновішою цифровою панеллю приладів Kia “ccNC” та інформаційно-розважальним екраном із вбудованими функціями на базі Google, зокрема Google Places та розширеним голосовим помічником. Серед інших переваг – цифровий ключ та функція V2L. Очікується, що модель також може отримати новий двигун. Наразі Kia Telluride оснащується 3,8-літровим двигуном V6, але корейський автовиробник може додати новий 3,5-літровий Smartstream GDi V6, який видає 287 кінських сил й 352 Нм крутного моменту.

Також цікаво: В США продовжується серія масових викрадень автомобілів Kia та Hyundai

До лінійки приєднається новий 2,5-літровий гібрид з турбонаддувом, який генеруватиме 329 к.с. й 460 Нм. За чутками, також можлива поява версії EREV на базі цього ж двигуна. Очікується, що Telluride буде представлений пізніше цього року, а продажі розпочнуться на початку 2026 року. Його виробництво продовжуватиметься на заводі Kia KMMG у Вест-Пойнті, штат Джорджія.