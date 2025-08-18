З’явилися "розпаковані" електричні фургони Kia з європейськими цінниками

Трохи футуристичний акумуляторний з нового бізнесу Kia Platform Beyond Vehicle (PBV) має на європейському континенті велику перспективу навіть за умови доволі високого цінника. Експерти прогнозують черги за PV5.

Як пише electrek.co, попередні замовлення вже охопили Німеччину, Францію, Бельгію, Швецію та інші ринки. У Німеччині ціна PV5 Passenger починається від 38 290 євро (45 000 доларів США). У Франції його ціна стартує від 39 550 євро (46 300 доларів США).

На ринку Великої Британії ця пасажирська модель PV5 Passenger трохи дешевша, там цінник озвучено з 32 995 фунтів стерлінгів (44 000 доларів США), тобто на 2 300 доларів менше.

Ще менше на британському ринку коштуватиме вантажний фургон Cargo. Його вартість там починається від 27 645 фунтів стерлінгів (37 500 доларів США) плюс ПДВ.

Фото: kiapressoffice

Досить оригінально підійшли до просування PV5 у Швеції. Kia Sweden навіть змонтувало короткий відеосюжет для соцмережі, де показано виїзд вантажної версії фургона Cargo з морського автовоза (див. відео нижче). На очах глядача менеджери знімають з машини захисну плівку, проводять розпаковку машини в повному циклі передпродажної підготовки.

Інтриги додав не стільки опис основних характеристик, скільки підпис до відео: "Розпаковано, помитий і готовий зустріти світ". Очікується, що попит у шведів на вантажну та пасажирську версії буде чималий.

Нагадаємо, електричний фургон Kia доступний у пасажирському (для щоденного використання) та вантажному (для бізнесу) з різними варіантами розміщення сидінь. В ході недавнього технологічного дня PV5, що відбувся минулого місяця, Kia оголосила про плани випуску семи типів кузова PV5, включаючи Light Camper, Open Bed (аналогічний пікапу) та преміальну версію «Prime».

Найперша пасажирська версія PV5 Passenger пропонується з двома акумуляторними блоками - 51,5 та 71,2 кВт-год з номінальним запасом ходу за циклом WLTP 295 км та 400 км відповідно. У версії Cargo акумуляторні блоки однакові, запас ходу практично такий же.

Після запуску PV5 на внутрішньому ринку, Kia почне постачати автомобіль у Європі та на інші світові ринки протягом наступних кількох місяців.

Фото: kiapressoffice

Kia виробляє всі електричні фургони PBV на своєму заводі Hwaseong EVO у Південній Кореї. Продуктивність чимала – до 150 000 одиниць на рік. У перший повний рік продажів Kia планує продати близько 3000-4000 PV5.

Будуть й подальші новинки в сегменті PBV. Kia розширить свою лінійку електричних фургонів більшим PV7 у 2027 році та PV9 у 2029 році.