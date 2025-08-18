Появились "распакованные" электрические фургоны Kia с европейскими ценниками

Немного футуристический аккумуляторный из нового бизнеса Kia Platform Beyond Vehicle (PBV) имеет на европейском континенте большую перспективу даже при условии довольно высокого ценника. Эксперты прогнозируют очереди за PV5.

Как пишет electrek.co, предварительные заказы уже охватили Германию, Францию, Бельгию, Швецию и другие рынки. В Германии цена PV5 Passenger начинается от 38 290 евро (45 000 долларов США). Во Франции его цена стартует от 39 550 евро (46 300 долларов США).

На рынке Великобритании эта пассажирская модель PV5 Passenger немного дешевле, там ценник озвучен с 32 995 фунтов стерлингов (44 000 долларов США), то есть на 2 300 долларов меньше.

Еще меньше на британском рынке будет стоить грузовой фургон Cargo. Его стоимость там начинается от 27 645 фунтов стерлингов (37 500 долларов США) плюс НДС.

Довольно оригинально подошли к продвижению PV5 в Швеции. Kia Sweden даже смонтировало короткий видеосюжет для соцсети, где показан выезд грузовой версии фургона Cargo с морского автовоза (см. видео ниже). На глазах зрителя менеджеры снимают с машины защитную пленку, проводят распаковку машины в полном цикле предпродажной подготовки.

Интриги добавило не столько описание основных характеристик, сколько подпись к видео: "Распакован, помыт и готов встретить мир". Ожидается, что спрос у шведов на грузовую и пассажирскую версии будет немалый.

Напомним, электрический фургон Kia доступен в пассажирском (для ежедневного использования) и грузовом (для бизнеса) с различными вариантами размещения сидений. В ходе недавнего технологического дня PV5, состоявшегося в прошлом месяце, Kia объявила о планах выпуска семи типов кузова PV5, включая Light Camper, Open Bed (аналогичный пикапу) и премиальную версию "Prime".

Первая пассажирская версия PV5 Passenger предлагается с двумя аккумуляторными блоками - 51,5 и 71,2 кВт-ч с номинальным запасом хода по циклу WLTP 295 км и 400 км соответственно. В версии Cargo аккумуляторные блоки одинаковые, запас хода практически такой же.

После запуска PV5 на внутреннем рынке, Kia начнет поставлять автомобиль в Европе и на другие мировые рынки в течение следующих нескольких месяцев.

Kia производит все электрические фургоны PBV на своем заводе Hwaseong EVO в Южной Корее. Производительность немалая – до 150 000 единиц в год. В первый полный год продаж Kia планирует продать около 3000-4000 PV5.

Будут и дальнейшие новинки в сегменте PBV. Kia расширит свою линейку электрических фургонов большим PV7 в 2027 году и PV9 в 2029 году.