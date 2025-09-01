Каким будет обновленный Kia Telluride: фото

Недавно в сеть попали снимки тестовых прототипов обновленной модели. Дизайнеры Carscoops поделились собственным видением дизайна Telluride 2026 года на основе полученных шпионских фото. Они придали модели мускулистого дизайна и еще более квадратной формы. Передняя часть получила двойные дневные ходовые огни, а верхний край решетки радиатора разделен капотом. Сбоку доминируют черные передние стойки, а колесные арки имеют цветные вставки.

Читайте также: Появились "распакованные" электрические фургоны Kia с европейскими ценниками

В отличие от Palisade, заднее стекло отделено толстыми задними стойками с черной верхней отделкой. Сзади кроссовер имеет очень похожий на Range Rover вертикальный задний борт и вертикальные фонари. Салон будет подобным электрическому EV9. Ключевые особенности дизайна будут включать более широкую центральную консоль с раздельным отсеком для вещей, а также электрически регулируемые сиденья с опциональными капитанскими креслами второго ряда с функцией массажа.

Приборная панель оснащена новейшей цифровой панелью приборов Kia “ccNC” и информационно-развлекательным экраном со встроенными функциями на базе Google, в частности Google Places и расширенным голосовым помощником. Среди других преимуществ – цифровой ключ и функция V2L. Ожидается, что модель также может получить новый двигатель. Сейчас Kia Telluride оснащается 3,8-литровым двигателем V6, но корейский автопроизводитель может добавить новый 3,5-литровый Smartstream GDi V6, который выдает 287 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента.

Также интересно: В США продолжается серия массовых угонов автомобилей Kia и Hyundai

К линейке присоединится новый 2,5-литровый гибрид с турбонаддувом, который будет генерировать 329 л.с. и 460 Нм. По слухам, также возможно появление версии EREV на базе этого же двигателя. Ожидается, что Telluride будет представлен позже в этом году, а продажи начнутся в начале 2026 года. Его производство будет продолжаться на заводе Kia KMMG в Вест-Пойнте, штат Джорджия.