Kia вскоре представит собственного конкурента Volkswagen Golf в Европе

Kia K4 собирают в Мексике. На рынке США модель доступна в кузовах хэтчбек и седан, однако в Европе будет доступен только первый вариант. Однако, европейская модель также будет иметь и другие важные отличия. В Америке базовый Kia K4 оснащается 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым атмосферным двигателем, тогда как европейский вариант будет доступен с трехцилиндровым 1,0-литровым агрегатом на 115 лошадиных сил. Кроме того, этот двигатель также будет предлагаться в версии мягкого гибрида с такой же мощностью.

К тому же американский двигатель работает в паре исключительно с вариатором CVT, а европейский двигатель соединен с шестиступенчатой механической коробкой передач. Семиступенчатая DCT является опциональной для MHEV. В то же время флагманская версия модели в Европе имеет 1,6-литровый турбомотор. Покупатели смогут выбирать среди двух вариантов мощности: 150 и 180 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной АКПП.

Kia говорит, что полностью гибридный вариант присоединится к линейке в 2026 году. Колесная база K4 составляет 2720 мм, что на 100 мм длиннее, чем у текущего Golf 8.5, поэтому неудивительно, что компания описывает пространство для ног задних пассажиров лучшим в своем классе. Объем багажника также больше, чем у конкурента от Volkswagen: 438 литров против 381 литра у Golf.

В салоне есть кластер, который состоит из 12,3-дюймовой панели приборов, 5,3-дюймового дисплея климат-контроля и 12,3-дюймового сенсорного экрана информационно-развлекательной системы с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Топовые комплектации также будут иметь беспроводную зарядку и аудиосистему Harman Kardon. Стоимость модели объявят позже. Вероятно, она будет несколько ниже, чем цена Volkswagen Golf.