Kia выпустила электрический минивэн PV5 для такси: сколько стоит

До нынешнего времени для личного использования предлагался PV5 Passenger, а версия Cargo преимущественно адресовалась для бизнеса как с открытой бортовой платформой, так и промтоварной, рефрижераторной. Однако обещанное производителем расширение не заставило себя ждать.

Как пишет Kia на своем сайте, PV5 специально разработана для предоставления услуг такси. Базовой платформой стала PV5 с аккумулятором емкостью 71,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 358 км.

Читайте также Первый электрический фургон Kia выглядит довольно привлекательно: видео

Версию для такси дополнили дополнительными функциями. Это не только защитные коврики для пола или порт USB типа C для пассажиров задних сидений, но и подставка для ног водителя, раздвижные двери второго ряда, развлекательная система.

Фото: Kia

Система получила обновление после того, как Kia выпустила новый блок "Все в одном дисплее 2". Он доступен эксклюзивно именно для электрического такси.

Новая система считается инновационной для рынка таксомоторных услуг. Это первый случай, когда Kia разработала информационно-развлекательную систему, специализированную для PBV, вместе с внешними партнерами.

Читайте также Каким будет соперник Renault Trafic и Volkswagen ID.Buzz от Kia: первые фото

Информационно-развлекательная система Kia предлагает новые функции для водителей такси, включая интегрированное приложение, навигацию и упрощенные платежи. Kia Connect и расширенные функции помощи водителю теперь можно интегрировать в 12,9-дюймовый экран навигации.

Фото: Kia

Kia PV5 в Корее стоит от 33 000 долларов США. Это стартовая цена, все зависит от версии и комплектации, в первую очередь аккумуляторной.

Новый универсальный дисплей "Все в одном дисплее 2" можно приобрести отдельно. Он уже продается на вебсайте Kia за 268 долларов США.

Читайте также Аккумуляторная Kia PV5 появилась с открытым кузовом

"В дальнейшем мы планируем продолжать внедрять инновационные и практические индивидуальные решения, ориентированные на различные отрасли, такие как не только такси, но и логистика и малый бизнес", – заявил представитель Kia.

Производитель нацелен продавать в течение первого полного года сбыта около 3000-4000 моделей PV5. В дальнейшем до конца десятилетия Kia рассчитывает ежегодно продавать почти по 17 000 PBV.

Фото: Kia

При этом модельный ряд будет расширен сразу же после PV5. Ожидается приход немного большего PV7 в 2027 году и PV9 в 2029 году. Они так же будут изготавливаться на заводе Kia Hwaseong EVO в Южной Корее.