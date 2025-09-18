Kia випустила електричний мінівен PV5 для таксі: скільки коштує

До нинішнього часу для особистого використання пропонувався PV5 Passenger, а версія Cargo переважно адресувалася для бізнесу як з відкритою бортовою платформою, так і промтоварною, рефрижераторною. Однак обіцяне виробником розширення не забарилося.

Як пише Kia на своєму сайті, PV5 спеціально розроблена для надання послуг таксі. Базовою платформою стала PV5 з акумулятором місткістю 71,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу 358 км.

Версію для таксі доповнили додатковими функціями. Це не лише захисні килимки для підлоги чи порт USB типу C для пасажирів задніх сидінь, але й підставка для ніг водія, розсувні двері другого ряду, розважальна система.

Фото: Kia

Система отримала оновлення після того, як Kia випустила новий блок "Все в одному дисплеї 2". Він доступний ексклюзивно саме для електричного таксі.

Нова система вважається інноваційною для ринку таксомоторних послуг. Це перший випадок, коли Kia розробила інформаційно-розважальну систему, спеціалізовану для PBV, разом із зовнішніми партнерами.

Інформаційно-розважальна система Kia пропонує нові функції для водіїв таксі, включаючи інтегрований додаток, навігацію та спрощені платежі. Kia Connect та розширені функції допомоги водієві тепер можна інтегрувати в 12,9-дюймовий екран навігації.

Фото: Kia

Kia PV5 у Кореї коштує від 33 000 доларів США. Це стартова ціна, все залежить від версії та комплектації, в першу чергу акумуляторної.

Новий універсальний дисплей "Все в одному дисплеї 2" можна придбати окремо. Він уже продається на вебсайті Kia за 268 доларів США.

"Надалі ми плануємо продовжувати впроваджувати інноваційні та практичні індивідуальні рішення, орієнтовані на різні галузі, такі як не лише таксі, а й логістика та малий бізнес", – заявив представник Kia.

Виробник націлений продавати протягом першого повного року збуту близько 3000-4000 моделей PV5. Надалі до кінця десятиліття Kia розраховує щорічно продавати майже по 17 000 PBV.

Фото: Kia

При цьому модельний ряд буде розширено відразу ж після PV5. Очікується прихід трохи більшого PV7 у 2027 році та PV9 у 2029 році. Вони так само будуть виготовлятися на заводі Kia Hwaseong EVO у Південній Кореї.