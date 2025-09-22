Дизайнер показав новий пікап від Kia: фото, відео

Як пише Autoevolution, Hyundai очікує, що 3,3 мільйони автомобілів з загального обсягу поставок будуть електрифікованими. Для ринку Північної Америки корейський автовиробник готує новий середньорозмірний пікап, що конкуруватиме з Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon та Ford Ranger.

Віртуальний художник Дімас Рамадхан – автор YouTube-каналу Digimods DESIGN, вважає, що нова модель буде презентована під брендом Kia, а не Hyundai, що позиціонуватиметься нижче Tasman. Його віртуальна модель має більш стриманий дизайн та декілька цікавих особливостей.

Пікап демонструє поточні найновіші дизайнерські рішення бренду з вертикально розташованими світлодіодними фарами та бурштиновими денними ходовими вогнями, а також ширшою решіткою радіатора. Профіль демонструє міцний стиль, а задня частина вирізняється чорним бампером та вузькими ліхтарями.

Вірогідно, під капотом новинка матиме 2,5-літровий рядний чотирициліндровий гібридний двигун з турбонаддувом від оновленого Palisade, тоді як в якості архітектури може слугувати спрощена версія платформи Tasman.