Дизайнер показал новый пикап от Kia: фото, видео

ФОТО: Digimods DESIGN|
Неофициальное изображение нового пикапа Kia
Как пишет Autoevolution, Hyundai ожидает, что 3,3 миллиона автомобилей из общего объема поставок будут электрифицированными. Для рынка Северной Америки корейский автопроизводитель готовит новый среднеразмерный пикап, который будет конкурировать с Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon и Ford Ranger.
Виртуальный художник Димас Рамадхан – автор YouTube-канала Digimods DESIGN, считает, что новая модель будет представлена под брендом Kia, а не Hyundai, что будет позиционироваться ниже Tasman. Его виртуальная модель имеет более сдержанный дизайн и несколько интересных особенностей.
Пикап демонстрирует текущие новейшие дизайнерские решения бренда с вертикально расположенными светодиодными фарами и янтарными дневными ходовыми огнями, а также широкой решеткой радиатора. Профиль демонстрирует крепкий стиль, а задняя часть отличается черным бампером и узкими фонарями.
Вероятно, под капотом новинка будет иметь 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый гибридный двигатель с турбонаддувом от обновленного Palisade, тогда как в качестве архитектуры может служить упрощенная версия платформы Tasman.