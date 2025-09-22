Дизайнер показал новый пикап от Kia: фото, видео

Как пишет Autoevolution, Hyundai ожидает, что 3,3 миллиона автомобилей из общего объема поставок будут электрифицированными. Для рынка Северной Америки корейский автопроизводитель готовит новый среднеразмерный пикап, который будет конкурировать с Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado, GMC Canyon и Ford Ranger.

Виртуальный художник Димас Рамадхан – автор YouTube-канала Digimods DESIGN, считает, что новая модель будет представлена под брендом Kia, а не Hyundai, что будет позиционироваться ниже Tasman. Его виртуальная модель имеет более сдержанный дизайн и несколько интересных особенностей.

Пикап демонстрирует текущие новейшие дизайнерские решения бренда с вертикально расположенными светодиодными фарами и янтарными дневными ходовыми огнями, а также широкой решеткой радиатора. Профиль демонстрирует крепкий стиль, а задняя часть отличается черным бампером и узкими фонарями.

Вероятно, под капотом новинка будет иметь 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый гибридный двигатель с турбонаддувом от обновленного Palisade, тогда как в качестве архитектуры может служить упрощенная версия платформы Tasman.