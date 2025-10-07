Кінець Kia Soul: автовиробник знімає модель з виробництва

Kia Soul дебютував у 2009 році та миттєво став популярним завдяки своєму незвичному дизайну. На той час більшість компактних авто мали обтічні форми, а квадратний силует Soul виділявся на тлі конкурентів. Як пише Carscoops, команда дизайнерів Kia в Америці розповідала, що основним завданням було створити для Soul образ міцного, але компактного автомобіля.

Читайте також: Тисячі Kia Sorento можуть спалахнути через дефект налаштувань клімат-контролю

І справді, коли концепт потрапив у виробництво, ця форма залишилася такою ж і виявилася хітом, оскільки швидко знайшла відгук у молодої аудиторії. Також в цьому допомогла вірусна реклама з анімованими хом’яками під треки Black Sheep та LMFAO зробила Soul справжнім феноменом.

Soul як символ сміливості Kia

За роки існування Kia Soul став не лише дизайнерським експериментом, а й основою формування нового іміджу бренду. Його концепти — від кабріолета до “трекових” версій — демонстрували, що Kia може бути не лише практичною, а й творчою компанією.

“Soul був одним із наріжних каменів у закріпленні Kia у Сполучених Штатах, і цей унікальний автомобіль – і маркетинг, що його підтримував – допомогли Kia досягти того рівня, в якому вона перебуває сьогодні. Kia стабільно просувається до свого третього поспіль щорічного рекорду продажів та рекордно високої частки ринку, і це можливо завдяки ранньому успіху Soul. Ми пишаємося спадщиною, яку Soul залишить після себе, коли вийде з нашої лінійки, але не менш раді майбутньому широкого та нагородженого модельного ряду позашляховиків Kia”, – сказав Ерік Вотсон, віцепрезидент з продажу Kia America.

Також цікаво: Дизайнер показав новий пікап від Kia: фото, відео

Причини зняття з виробництва

Попри культовий статус, продажі Soul останніми роками суттєво знизилися. Пік популярності модель пережила у 2015 році, після чого попит почав падати. Сьогодні основну частку продажів Kia забезпечують кросовери — Sportage, Seltos, Telluride та EV6.