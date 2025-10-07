Конец Kia Soul: автопроизводитель снимает модель с производства

Kia Soul дебютировал в 2009 году и мгновенно стал популярным благодаря своему необычному дизайну. В то время большинство компактных авто имели обтекаемые формы, а квадратный силуэт Soul выделялся на фоне конкурентов. Как пишет Carscoops, команда дизайнеров Kia в Америке рассказывала, что основной задачей было создать для Soul образ крепкого, но компактного автомобиля.

И действительно, когда концепт попал в производство, эта форма осталась такой же и оказалась хитом, поскольку быстро нашла отклик у молодой аудитории. Также в этом помогла вирусная реклама с анимированными хомяками под треки Black Sheep и LMFAO сделала Soul настоящим феноменом.

Soul как символ смелости Kia

За годы существования Kia Soul стал не только дизайнерским экспериментом, но и основой формирования нового имиджа бренда. Его концепты - от кабриолета до “трековых” версий - демонстрировали, что Kia может быть не только практичной, но и творческой компанией.

“Soul был одним из краеугольных камней в закреплении Kia в Соединенных Штатах, и этот уникальный автомобиль – и маркетинг, что его поддерживал – помогли Kia достичь того уровня, в котором она находится сегодня. Kia стабильно продвигается к своему третьему подряд ежегодному рекорду продаж и рекордно высокой доли рынка, и это возможно благодаря раннему успеху Soul. Мы гордимся наследием, которое Soul оставит после себя, когда выйдет из нашей линейки, но не менее рады будущему широкого и награжденного модельного ряда внедорожников Kia”, – сказал Эрик Уотсон, вице-президент по продажам Kia America.

Причины снятия с производства

Несмотря на культовый статус, продажи Soul в последние годы существенно снизились. Пик популярности модель пережила в 2015 году, после чего спрос начал падать. Сегодня основную долю продаж Kia обеспечивают кроссоверы - Sportage, Seltos, Telluride и EV6.