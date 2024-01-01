Кілька років безплатно заправлявся: поліція викрила шахрая

На початку року до поліції звернувся 66-річний керівник малинського підприємства, що спеціалізується на торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Читайте також: У Києві директора СТО судитимуть за шахрайство: як він "розводив" клієнтів

Заявник розповів, що кілька років тому уклав договір з представником іншої компанії про продаж нафтопродуктів з можливістю відстрочення платежу. Відтоді покупець регулярно забирав бензин, дизельне пальне та скраплений газ, однак жодного разу так і не розрахувався за продукцію.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що товариство, на яке посилався підозрюваний, фактично не здійснювало господарської діяльності та використовувалося фігурантом для прикриття шахрайських дій. Зловживаючи довірою підприємця, 63-річний житель Київщини заволодів паливом на суму понад 900 тисяч гривень.

30 квітня слідчі відділення №1 (м. Малин) Коростенського райуправління поліції оголосили чоловікові про підозру за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення, повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.