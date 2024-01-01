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Кілька років безплатно заправлявся: поліція викрила шахрая

Малинські слідчі повідомили про підозру чоловікові, який упродовж тривалого часу безоплатно отримував паливо від місцевого підприємства. Триває досудове розслідування.
Поліція відкрила шахрая, який кілька років безплатно заправлявся- Auto24
Євген Гудущан
logo1 травня, 17:50
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На початку року до поліції звернувся 66-річний керівник малинського підприємства, що спеціалізується на торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

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Заявник розповів, що кілька років тому уклав договір з представником іншої компанії про продаж нафтопродуктів з можливістю відстрочення платежу. Відтоді покупець регулярно забирав бензин, дизельне пальне та скраплений газ, однак жодного разу так і не розрахувався за продукцію.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що товариство, на яке посилався підозрюваний, фактично не здійснювало господарської діяльності та використовувалося фігурантом для прикриття шахрайських дій. Зловживаючи довірою підприємця, 63-річний житель Київщини заволодів паливом на суму понад 900 тисяч гривень.

30 квітня слідчі відділення №1 (м. Малин) Коростенського райуправління поліції оголосили чоловікові про підозру за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення, повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

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