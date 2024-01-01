У Києві директора СТО судитимуть за шахрайство: як він "розводив" клієнтів

Як повідомляє Київська міська прокуратура до суду скеровано обвинувальний акт відносно 38 – річного керівника СТО, якого обвинувачують у шахрайствах та заволодінні орендованим автомобілем (ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України).

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Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік орендував в Оболонському районі гараж, де надавав послуги з ремонту автомобілів.



Клієнти залишали машини на станції для діагностики, давали аванс, а потім їх переконували, що автомобілі потребують ремонту. Втім, замість ремонту чоловік знімав з машин деталі, а з власниками переставав виходити на зв'язок. Таким чином обвинувачений “відремонтував” 3 автомобілі. Загальна сума збитків – понад 520 тис. гривень.





Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного заволодіння обвинуваченим машиною, які він взяв у довгострокову оренду. З неї чоловік так само зняв деталі, які можна продати, зокрема двигун, завдавши власнику збитки на загальну суму 220 тис. гривень. Цей автомобіль у розібраному стані автомайстер залишив на підіймачі на СТО.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Оболонського УП ГУНП у м. Києві. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.